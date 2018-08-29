Панно из цветов украсят Верхнедвинск перед региональными "Дажынкамi"

29 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной конкурс профессионального мастерства по профессии рабочего зеленого строительства пройдет сегодня в Верхнедвинске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организации профсоюза местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

Состязания пройдут в 5-й раз и будут посвящены Году малой родины. За звание лучших рабочих предприятий системы ЖКХ по ландшафтному дизайну и благоустройству будут бороться сотрудники 10 коммунальных предприятий Витебской области. Каждая команда состоит из 3 человек.

"Главным испытанием для конкурсантов станет создание живых панно и тематических композиций из цветов, декоративных растений с использованием оригинальных конструкций и других дизайнерских решений. Участники таким способом внесут свою лепту в украшение столицы региональных "Дажынак", - отметили в областной организации профсоюза. - Подобный конкурс, сочетающий практику и теорию, позволит рабочим зеленого строительства повысить свой профессиональный уровень и обменяться идеями и опытом".

Кроме того, участникам предстоит продемонстрировать теоретические знания, ответив на 10 профильных вопросов по технологии устройства цветников, посадки кустарников и деревьев. В первой части конкурса уделят внимание правилам и технике ухода за насаждениями, цветочными культурами и вопросам охраны труда.

При оценке работ будет учитываться соблюдение технологии посадки цветов, сложность исполнения цветника, качество и ассортимент рассады. Немаловажным станут яркость и смелость решений, а также соблюдение требований правил охраны труда. Профессиональное жюри обратит внимание и на то, как работники проявят изобретательность, чтобы, на первый взгляд, из обычных материалов создать оригинальные работы.

От областного комитета профсоюза команды-победители и все участники конкурса получат дипломы и ценные подарки.-0-