Папа-парад откроет семейный праздник в Бресте

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 17 июня состоится "Бацькаўскі фэст-2018", посвященный Международному дню отца, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель совета городского молодежного общественного объединения "Наследие" Олег Голос.

Семейный праздник в областном центре проведут в девятый раз. Мероприятие состоится на территории гребного канала. Откроет программу папа-парад в сопровождении военного оркестра внутренних войск МВД под управлением Сергея Бортновского. Отцы разных возрастов пройдут вместе со своими детьми. Из специальной фан-зоны их будут поддерживать мамы и бабушки. Процессия финиширует на площадке возле сцены. Здесь запланирована многочасовая концертно-развлекательная программа.

Партнеры фестиваля - образовательные и развлекательные центры Бреста - организуют более десяти интерактивных площадок с тематическими секциями. Ожидается участие ремесленников, будут обустроены игровые зоны, установлены аттракционы. Гостям мероприятия представится возможность покататься на лошадях, состоится танцевальный флешмоб "Танцуем с папой". Инициативу поддержали сотрудники МЧС, правоохранительных органов, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые на своих площадках познакомят желающих с особенностями службы. Запланированы показательные выступления, водная феерия. Присоединится к фестивалю и Белорусский союз женщин, представительницы которого наградят мужчин - воспитателей детских домов семейного типа.

"Мы активно отмечаем День матери, защиты детей, семьи. Отцы оставались немного в стороне. А эта тема очень важная. Ведь папа - глава семьи. Он несет за нее ответственность. На этом сделан акцент в концепции "Бацькоўскага фэста", - отметил Олег Голос.

Организаторами семейного праздника являются Территориальный центр социального обслуживания населения и Администрация Московского района Бреста совместно с городским молодежным общественным объединением "Наследие" и Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле.

День отца отмечают во многих странах в третье воскресенье июня. Впервые День отца отметили в США 19 июня 1910 года. Инициатором создания этого праздника называют миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице - всем заботливым отцам Америки, участвующим в воспитании детей. Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году.-0-