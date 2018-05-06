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Парад оркестров устроят в Минске на площадке у МТЗ

Регионы 06.05.2018 | 17:21

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничное мероприятие, посвященное очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 7 мая в Минске на площадке у Минского тракторного завода, сообщили БЕЛТА в ОАО "МТЗ".

Начнется праздник в 15.30 патриотическим флешмобом и торжественным маршем восьми духовых оркестров из разных регионов республики. Почетными гостями станут участники войны и работники тыла, связавшие свою послевоенную жизнь с заводом.

Также перед зрителями выступят творческие коллективы Государственного пограничного комитета Беларуси, ансамбль ветеранов "Память сердца", ансамбль "Вязынка", театр "На долгом броде". Прозвучат сольные песенные и инструментальные тематические номера, произведения в исполнении духовых оркестров, в том числе Минского суворовского военного училища, Военной академии, Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Будут организованы точки общественного питания, где в том числе посетителям предложат отведать солдатской каши. Традиционно МТЗ представит выставку модельного ряда белорусских тракторов. Некоторые из них (в многократно уменьшенной версии) можно купить в качестве сувенира.-0-

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