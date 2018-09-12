Парад светящихся велосипедов пройдет в Минске 22 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад "Велосипедист, дай огня!" пройдет в Минске 22 сентября, в День без автомобиля, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

По проспекту Независимости проедут любители велодвижения, украсившие свой транспорт светящимися элементами. Стартует необычная колонна в 21.00 от улицы Ленина, финиширует у Национальной библиотеки. К велопробегу приглашают присоединиться и обладателей роликов, моноколес, скейтбордов, самокатов, гироскутеров, сигвеев. Двигаться участники парада будут в спокойном темпе - со скоростью 15-18 км/ч.

22 сентября улица Ленина уже традиционно станет пешеходной. Участок от проспекта Независимости до улицы Кирова закроют для движения с 6.00 до 24.00, с 14.00 здесь пройдет большой городской праздник. В программе значатся ярмарки, мастер-классы, выставки, кинопоказ, концерт, подвижные и познавательные игры для детей.

Пройдет конкурс на самый яркий велосипед, выставка "Велосипедист и стиль". Гостям продемонстрируют альтернативные автомобилям средства передвижения, организуют бесплатное обслуживание велосипедов.

Организаторами праздника выступают Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, городские комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, управление МЧС, УГАИ ГУВД Мингорисполкома, комитет по образованию Мингорисполкома, Минское велосипедное общество, Центр экологических решений, "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Мероприятия приурочены к Европейской неделе мобильности и поддержаны Европейским союзом в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси".-0-