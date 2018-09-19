Парк ГАИ Брестской области пополнился новыми автомобилями

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Парк Госавтоинспекции Брестской области сегодня пополнился новыми легковыми автомобилями, передает корреспондент БЕЛТА.
Для нужд ГАИ региона за счет бюджетных средств закуплено шесть автомобилей "Шкода-Октавия" серии "Амбишин" 2018 года выпуска. Новая техника передана в распоряжение инспекторов ДПС, которые образцово выполняют свои служебные обязанности. Ключи от патрульных автомобилей сотрудникам вручил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.
"Мероприятие значимое, поскольку направлено на повышение уровня дорожной безопасности, а без современных технических средств эту задачу выполнить нелегко. Для любого инспектора на службе важно иметь хороший автомобиль, чтобы оперативно реагировать на вызовы", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что безопасности на дорогах нужно уделять пристальное внимание. "Важен комплексный поход. Состояние дорожного покрытия, удобство навигации, разметка, освещенность опасных участков, развитие фото- и видеофиксации нарушений - это основные условия для обеспечения безопасности дорожного движения", - считает он.
Начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко отметил важность оснащения новой техникой. Однако, по его словам, первоочередную роль в обеспечении безопасности людей играет профессионализм сотрудников правоохранительных органов.
В Брестской области в январе-августе зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 57 человек, 345 получили ранения различной степени тяжести.-0-
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