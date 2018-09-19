Парк ГАИ Брестской области пополнился новыми автомобилями

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Парк Госавтоинспекции Брестской области сегодня пополнился новыми легковыми автомобилями, передает корреспондент БЕЛТА.

Для нужд ГАИ региона за счет бюджетных средств закуплено шесть автомобилей "Шкода-Октавия" серии "Амбишин" 2018 года выпуска. Новая техника передана в распоряжение инспекторов ДПС, которые образцово выполняют свои служебные обязанности. Ключи от патрульных автомобилей сотрудникам вручил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Анатолий Лис вручает ключи от патрульных автомобилей сотрудникам Госавтоинспекции области

"Мероприятие значимое, поскольку направлено на повышение уровня дорожной безопасности, а без современных технических средств эту задачу выполнить нелегко. Для любого инспектора на службе важно иметь хороший автомобиль, чтобы оперативно реагировать на вызовы", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что безопасности на дорогах нужно уделять пристальное внимание. "Важен комплексный поход. Состояние дорожного покрытия, удобство навигации, разметка, освещенность опасных участков, развитие фото- и видеофиксации нарушений - это основные условия для обеспечения безопасности дорожного движения", - считает он.

Анатолий Лис

Командир взвода батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома Валентин Андросюк за рулем нового автомобиля

Начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко отметил важность оснащения новой техникой. Однако, по его словам, первоочередную роль в обеспечении безопасности людей играет профессионализм сотрудников правоохранительных органов.

В Брестской области в январе-августе зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 57 человек, 345 получили ранения различной степени тяжести.-0-

Фото Вадима Якубёнка