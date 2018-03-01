Парк любви и согласия в Год малой родины украсит Славгород

1 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Год малой родины в Славгороде на озере Молодежном создадут Парк любви и согласия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор местного фонда "Возрождение-Агро" Виталий Варабей.

Данная инициатива стала победителем третьего конкурса местных инициатив в рамках проекта международной технической помощи "От истоков к развитию", который реализуется местным фондом развития сельских территорий "Возрождение-Агро". Идея принадлежит местному предприятию "Жилкомхоз".

Планируется зарыбить само озеро, благоустроить прилегающую территорию. Здесь появятся детские горки, беседки, причем одна из них будет кованая и в форме кареты. Не обойдется и без скамейки для примирения, установят здесь качели, а также красивую арку для влюбленных на острове с одноименным названием. Разобьют зоны отдыха и цветочные клумбы. Планируется также обустроить дорожку для велосипедистов и пешеходов, а еще и разработать тематический квест. Кроме того, в летнее время будет работать пункт проката лодок и катамаранов.

"Данная идея по обустройству прилегающей к озеру Молодежному территории витала давно, ее высказывали неоднократно и местные жители. Первые шаги в этом плане уже были проделаны "Жилкомхозом", а теперь, благодаря международной технической помощи, будет создан настоящий тематический парк, что станет прекрасным подарком в Год малой родины Славгороду", - сказал Виталий Варабей.

Реализацию данного проекта планируется завершить в июне текущего года, как и еще 16 различных инициатив-победителей конкурса, которые направлены на развитие туристической привлекательности Славгорода и района.-0-