Парк машин скорой помощи в Минске с 2016 года пополнили 119 единиц техники

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обновлен парк машин скорой помощи, за последние почти два с половиной года закуплено 119 единиц техники, сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Малышко сегодня на заседании мэрии по вопросам выполнения плана мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

За счет городского бюджета также закуплено современное медицинское оборудование для новых и реконструированных учреждений здравоохранения, на их переоснащение в 2016-2017 годах направлено более Br33 млн.

Проводится модернизация и капитальный ремонт поликлиник и стационаров, пожарной, охранной систем, вентиляции в корпусах и отделениях, замена лифтового оборудования. С 2016 года введены в эксплуатацию 47 объектов модернизации и капитального ремонта, в том числе модернизирована 33-я городская студенческая и 8-я стоматологическая поликлиники. Установлено новое оборудование в 12 учреждениях.

В настоящее время ведутся предпроектные и проектные работы по модернизации пяти зданий (2-й, 16-й, 18-й городских и 3-й, 15-й детских поликлиник). Будут обновлены пожарная и охранная системы, вентиляция, помещения для монтажа медицинского оборудования на 30 объектах.-0-