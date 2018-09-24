Парк Победы появится в Комарине

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Парк в память освободителей от немецко-фашистских захватчиков первого населенного пункта Беларуси появится в Комарине (Брагинский район), сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Светлана Кухоцковолец.

Новая зона благоустройства будет размещена в центре городского поселка. "По инициативе губернатора Гомельской области в честь празднования 75-й годовщины победного форсирования Днепра подготовлен проект реконструкции парковой зоны, посвященный этому событию. Здесь же предусмотрена установка стелы в виде стилизованных штыков, устремленных ввысь, как знак победы", - рассказала Светлана Кухоцковолец. Проект парковой зоны разработали специалисты "Гомельдорпроекта" совместно с институтом "Гомельгражданпроект".

С высоты птичьего полета у основания стелы будет угадываться пятиконечная звезда. В этой же форме продолжится благоустройство близлежащей территории. Также запланирована посадка деревьев, которые дополнят единый ландшафтный дизайн.

Отдавая дань памяти освободителям, не будет забыто и подрастающее поколение. Для детей здесь обустроят современный игровой комплекс.

Площадка под новый парк, который местные жители уже назвали "Парком Победы", подготовлена. В ближайшее время начнутся работы по его возведению.

Это не единственный проект, который реализуется в городском поселке Комарин в честь 75-й годовщины его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По словам председателя Комаринского сельского исполкома Виктора Свисловского, в юбилейный год продолжается модернизация инженерных коммуникаций, завершена реконструкция стадиона, центра культуры и спорта, больницы, школы и других социально важных объектов. В планах на ближайшие месяцы - установка нового мемориала. На постамент поднимут военную технику и пушки. Будет обновлен и весь комплекс братской могилы, где захоронены 799 бойцов.

Жители Комарина отметили 75-летие освобождения города от немецко-фашистских оккупантов Праздничную программу открыло торжественное шествие. Более 300 представителей трудовых коллективов, участников "Марша мира", гостей и жителей района всех возрастов прошли живой рекой по центральной улице Комарина.

Битва на Днепре у райцентра Комарин Полесской области 23 сентября 1943 года положила начало победным боям за освобождение Беларуси. 396 воинов были удостоены звания Героев Советского Союза за освобождение Комарина и всего Брагинского района.-0-