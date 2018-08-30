Парк школьных автобусов в Могилевской области пополнится 21 машиной

30 августа, Кличев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сертификаты на покупку 21 школьного автобуса вручил сегодня руководителям районов председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский на областной августовский конференции педагогических работников в Кличеве, передает корреспондент БЕЛТА.
Подарки к учебному году приняли Белыничский, Бобруйский, Глусский, Дрибинский, Климовичский, Кличевский, Круглянский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский, Чаусский и Шкловский районы.
В настоящее время в подвозе детей, проживающих в сельской местности региона, задействовано 235 школьных автобусов, однако необходимость обновления парка транспортных средств появляется ежегодно.
Всего в Могилевской области в новом учебном году будут работать 379 учреждений общего среднего и специального образования, в том числе 319 школ и 16 гимназий. На подготовку учреждений образования региона из бюджета было направлено Вr16 млн., а также Вr857 тыс. внебюджетных средств и Вr620 тыс. шефской и спонсорской помощи.-0-
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