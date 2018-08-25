"Парк великанов" откроют на фестивале в Витебском районе

25 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. "Парк великанов" откроют в Витебском районе во время фестиваля "Волаты Прыдзвіння" 25 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Витебского районного центра культуры и творчества Наталья Буланчикова.

Фестиваль пройдет в деревне Малые Летцы и посвящен Федору Махнову, прославившемуся на весь мир своим ростом в 285 см. Цирковые и уличные актеры, музыканты, акробаты и фокусники, интерактивные площадки, исторический фотосалон и мастер-классы от ремесленников подарят гостям незабываемую атмосферу.

"Кульминацией праздника станет открытие арт-объектов к инсталляции "Парк великанов". Здесь разместятся огромного размера различные предметы. Среди них двухметровые стул, стол и молоток, большая гиря, зонт, кружка, яблоко и другие объекты, которые будут презентовать авторы. После феста эти предметы проедут выставкой по Витебскому району. Кроме того, акцент будет сделан не только на рост нашего земляка, но и на цирковое искусство. Ведь Махнов был участником цирка, благодаря чему объездил мир", - рассказала Наталья Буланчикова.

В программе праздника также театрально-музыкальный перформанс "Один день из жизни Федора Махнова" и батл по гиревому спорту. В кинозале можно будет посмотреть презентации о белорусском великане, его интересах и поездках по миру. Пройдет и экскурсия по родным местам Махнова, а также тематический квест. Завершит фестиваль огненное шоу и дискотека.

Федор Махнов родился 18 июня 1878 года в деревне Костюки Старосельской волости Витебской губернии. Из-за своего огромного роста (285 см) стал известным в Европе. Длина его стопы равнялась 51 см, ладони - 31 см, а весил он около 180 кг. Махнов выступал в цирке, имел успех у публики. Организаторы тура по Европе могли преувеличивать его рост, но по сохранившимся фотографиям отчетливо видно, что он выделялся своими габаритами среди обычных людей. Умер великан в 34 года. По одной версии, от заболевания легких, но современники поговаривали, что великана отравил соперник или завистник. В июне нынешнего года исполнилось 140 лет со дня рождения Федора Махнова.-0-