Парки им. Герасименко и Айтматова могут появиться в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парки имени белорусского государственного деятеля Александра Герасименко и писателя Чингиза Айтматова могут появиться в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предложила Минскому городскому Совету депутатов присвоить такие названия зеленым зонам в границах ул. Долгобродской - пер. Козлова - Слепянской водной системы и в границах ул. Плеханова - Ванеева - ул. Райниса.

Предложены также названия четырех улиц. В частности, проектируемая улица №5 в границах пр. Партизанского - ул.Кулешова - ул. Шишкина может носить имя пограничника, Героя Советского Союза Евгения Мировского, проектируемая улица №3 (от ул. Янки Лучины до ул.Чижевских) - имя белорусского ученого Аркадия Смолича, проектируемая улица №5 (от Игуменского тракта до ул. Чижевских) - имя народного артиста БССР, композитора, Почетного гражданина Минска Владимира Оловникова, проектируемая улица №7 (в районе Игуменского тракта) - имя белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дударя.

Жители могут высказать мнения по представленным названиям в течение двух недель после публикации. Окончательное решение будет принято на сессии Минского городского Совета депутатов.-0-