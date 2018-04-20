Парки им. Герасименко и Айтматова могут появиться в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парки имени белорусского государственного деятеля Александра Герасименко и писателя Чингиза Айтматова могут появиться в Минске, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.
Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предложила Минскому городскому Совету депутатов присвоить такие названия зеленым зонам в границах ул. Долгобродской - пер. Козлова - Слепянской водной системы и в границах ул. Плеханова - Ванеева - ул. Райниса.
Предложены также названия четырех улиц. В частности, проектируемая улица №5 в границах пр. Партизанского - ул.Кулешова - ул. Шишкина может носить имя пограничника, Героя Советского Союза Евгения Мировского, проектируемая улица №3 (от ул. Янки Лучины до ул.Чижевских) - имя белорусского ученого Аркадия Смолича, проектируемая улица №5 (от Игуменского тракта до ул. Чижевских) - имя народного артиста БССР, композитора, Почетного гражданина Минска Владимира Оловникова, проектируемая улица №7 (в районе Игуменского тракта) - имя белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дударя.
Жители могут высказать мнения по представленным названиям в течение двух недель после публикации. Окончательное решение будет принято на сессии Минского городского Совета депутатов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4849 BYN
|2.465 BYN
|2.478 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2908 BYN
|3.26 BYN
|3.28 BYN