Парки имени Герасименко и Айтматова появятся в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парки имени белорусского государственного деятеля Александра Герасименко и писателя Чингиза Айтматова появятся в Минске. Соответствующее решение принято сегодня на очередной сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предложила Минскому городскому Совету депутатов присвоить такие названия зеленым зонам в границах ул. Долгобродской - пер. Козлова - Слепянской водной системы и в границах ул. Плеханова - Ванеева - ул. Райниса.
Кроме того, в целях возрождения исторического названия поддержано предложение Белорусской православной церкви о присвоении пешеходной зоне от Свято-Духова кафедрального собора до улицы М.Богдановича наименования Козьмодемьяновский спуск.
Также присвоены названия проектируемым улицам. В частности, проектируемая улица №5 в границах пр. Партизанского - ул. Кулешова - ул. Шишкина будет носить имя Героя Советского Союза пограничника Евгения Мировского, проектируемая улица №3 (от ул. Янки Лучины до ул. Чижевских) - имя белорусского ученого Аркадия Смолича, проектируемая улица №5 (от Игуменского тракта до ул. Чижевских) - имя народного артиста БССР, композитора, почетного гражданина Минска Владимира Оловникова, проектируемая улица №7 (в районе Игуменского тракта) - имя белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дударя.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3389 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0207 BYN
|2.02 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.2261 BYN
|3.22 BYN
|3.229 BYN