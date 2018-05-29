Парки имени Герасименко и Айтматова появятся в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парки имени белорусского государственного деятеля Александра Герасименко и писателя Чингиза Айтматова появятся в Минске. Соответствующее решение принято сегодня на очередной сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска предложила Минскому городскому Совету депутатов присвоить такие названия зеленым зонам в границах ул. Долгобродской - пер. Козлова - Слепянской водной системы и в границах ул. Плеханова - Ванеева - ул. Райниса.

Кроме того, в целях возрождения исторического названия поддержано предложение Белорусской православной церкви о присвоении пешеходной зоне от Свято-Духова кафедрального собора до улицы М.Богдановича наименования Козьмодемьяновский спуск.

Также присвоены названия проектируемым улицам. В частности, проектируемая улица №5 в границах пр. Партизанского - ул. Кулешова - ул. Шишкина будет носить имя Героя Советского Союза пограничника Евгения Мировского, проектируемая улица №3 (от ул. Янки Лучины до ул. Чижевских) - имя белорусского ученого Аркадия Смолича, проектируемая улица №5 (от Игуменского тракта до ул. Чижевских) - имя народного артиста БССР, композитора, почетного гражданина Минска Владимира Оловникова, проектируемая улица №7 (в районе Игуменского тракта) - имя белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дударя.

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