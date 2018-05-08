8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парковка на некоторых улицах Минска будет запрещена 9 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Запрещена парковка автотранспорта будет по пр.Машерова от пр.Независимости до пр.Победителей, включая все придорожные парковки - в том числе придорожные парковки по пер.Канатному в парке Победы. Оставить машину нельзя будет в местном проезде гостиницы "Планета", на ул.Коммунистической от ул.Красной до ул.Киселева, на ул.Киселева от пл.Победы до ул.Красной, в местном проезде от дома РСДРП до ул.Киселева. Парковаться запретят и по ул.Коммунистической от ул.Куйбышева до дома РСДРП, по ул.Интернациональной от ул.Янки Купалы до ресторана "Журавинка" и на придорожной парковке по пр.Победителей, 41.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки и настоятельно просит водителей в случае вынужденной остановки в указанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. Будет работать эвакуатор.-0-