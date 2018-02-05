Парковка на ул. К.Маркса в Минске станет платной

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вдоль ул. Карла Маркса в Минске появились информационные щиты, указывающие, что парковка в этой зоне станет платной. Подробнее о нововведении БЕЛТА сообщили в ГУ "Парковки столицы".

"Действительно, с 12 марта вводится плата за остановку по обеим сторонам участка от ул. Свердлова до ул. Энгельса по будням с 8.00 до 20.00. Стоит услуга Br1 в час. Пока же парковка работает в тестовом режиме, и плата не взимается, но мы начинаем активно информировать людей, чтобы нововведение не стало неожиданностью", - пояснили в учреждении.

Предусмотрены различные варианты оплаты: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, также через платежный терминал или "картой парковки".

Кроме того, как сообщалось ранее, летом будет введена плата за парковку автомобилей во дворах столичных домов, прилегающих к железнодорожному вокзалу. Жильцы по-прежнему смогут бесплатно оставлять свои авто в этих дворах, равно как безвозмездным будет доступ для автомобилей экстренных служб и другого спецтранспорта. А вот для других частных автовладельцев парковка машин будет платной. Новшество вводится с целью упорядочения стоянки автомобилей.-0-