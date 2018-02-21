Парковок для экскурсионных автобусов в Минске станет больше

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске увеличится количество площадок для стоянки туристических автобусов, сообщила сегодня на встрече в городской ратуше, посвященной Всемирному дню экскурсовода, директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис, передает корреспондент БЕЛТА.
Совместно с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома проработан вопрос по оборудованию дополнительно четырех парковок для экскурсионного транспорта в районе Октябрьской площади, Дома офицеров, вдоль ул. Янки Купалы и ул. Кирова (недалеко от железнодорожного вокзала). Предложения направлены в Госавтоинспекцию.
"Эта тема актуальна и не раз поднималась представителями туриндустрии. Думаю, в некоторых местах из предложенных будут установлены соответствующие знаки. Всего в настоящее время в городе определено 14 таких площадок. С информацией об участках улично-дорожной сети, приспособленных для стоянки туристических автобусов, можно ознакомиться
Также на встрече были высказаны пожелания по совершенствованию системы подготовки специалистов для туротрасли, размещению в торгово-развлекательном центре "Галерея" визуальной информации по истории города, увеличению количества общественных туалетов в центральной части города.
Ежегодно 21 февраля многие города мира, в том числе Минск, отмечают Всемирный день экскурсовода. Он был учрежден в 1990 году для повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы с туристами. Сейчас членами Всемирной федерации и ассоциации экскурсоводов являются более 2 млн человек более чем 70 стран мира. В день экскурсовода проводятся разнообразные мероприятия, в том числе форумы, семинары, где специалисты обсуждают проблемы и перспективы отрасли, делятся опытом и идеями.
Всего в Беларуси аттестовано 896 экскурсоводов и 214 гидов-переводчиков, в том числе в Минске - более 360 экскурсоводов и 146 гидов-переводчиков. Постоянно разрабатываются и обновляются экскурсионные маршруты. В настоящее время создано более 50 экскурсионных программ по городу.-0-
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