25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Паркрайт" зафиксировал около тысячи нарушений парковки в Минске. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"С апреля у нас работают программно-аппаратные комплексы "Паркрайт" по фиксации в автоматическом режиме нарушений правил остановки и стоянки. Приборы зафиксировали уже около тысячи нарушений парковки, около ста постановлений исполнено. В последующем эта работа будет продолжена. Когда профилактический эффект от работы приборов будет достигнут, ситуация во многих местах города Минска будет исправлена", - сказал Вадим Гаркун.

Отвечая на вопрос о нелегальных таксистах на остановке общественного транспорта на улице Немига, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома отметил, что проблема действительно существует, сотрудники ГАИ реагируют на эту ситуацию. "На улице Немига очень велика заинтересованность этой категории водителей в том, чтобы подобрать там пассажира. Мы это видим, принимаем меры по исправлению ситуации. Мы не ставим задачу кого-то исключить из дорожного движения. Главный вопрос - создать наиболее комфортные условия для участников дорожного движения: водителей, пешеходов, пассажиров. Поэтому рассматриваются вопросы разведения интересов общественного транспорта и такси с максимальным учетом интересов пешеходов и пассажиров", - подчеркнул он.

По словам Вадима Гаркуна, для исключения нарушения правил в районе остановочного пункта установлено турникетное ограждение, которое не позволяет беспрепятственно подъезжать в эту зону.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке