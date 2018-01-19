Паромная переправа через Припять будет организована в марте

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паромная переправа через Припять в Житковичском районе будет организована в марте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Комиссия, созданной приказом Министерства транспорта и коммуникаций, рассмотрела варианты обеспечения временного движения транспорта и пешеходов до момента восстановления поврежденного моста через Припять на автодороге Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины (Верхний Теребежов). С учетом интенсивности дорожного движения и сравнения стоимости вариантов принято решение организовать временное движение путем устройства паромной переправы, поскольку затраты на ее устройство в разы меньше, чем на строительство автомобильного моста.

В настоящее время проводятся работы по устройству подъездной дороги к месту паромной переправы. Начато переоборудование несамоходных барж для использования в качестве парома. Предполагаемая вместимость парома будет составлять до 30 автомобилей. Также паром будет перевозить и грузовой транспорт.

До устройства паромной переправы перевозить население будут катера.-0-