Паромная переправа прибыла из Пинска в Житковичский район

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Паромная переправа, которая свяжет два берега Припяти в Житковичском районе, прибыла к месту назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

Путь почти в 170 км караван, состоящий из паромной переправы, двух буксиров, земснаряда, брандвахты и другой техники, преодолел менее чем за двое суток.

В ближайшие дни специалисты республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия "Днепро-Бугский водный путь" проведут работы по завершению причальных линий для парома. По словам генерального директора предприятия Николая Котецкого, причалы будут оборудованы с соблюдением всех норм и требований безопасности и с учетом колебания уровня воды в реке до 2,5 м. После этого паром сможет перевозить людей, автомобили с одного берега на другой.

Как сообщалось, паромная переправа изготовлена в течение двух месяцев на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе. Паром спроектирован ОАО "Белсудопроект" по заказу РУП "Гомельавтодор". Несамоходное судно переоборудовано из речной баржи, которая раньше служила для перевозки грузов. Расчетная грузоподъемность парома - 1 тыс. т. За один рейс он способен переправить до 50 пассажиров, а также 5 фур и 20-25 легковых автомобилей.

В настоящее время перевозка людей через Припять в Житковичском районе осуществляется на ледоколе и катерах. В течение дня планируют восстановить понтонную переправу, движение по которой 25 марта было временно приостановлено из-за шугохода.-0-