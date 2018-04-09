Партизанский район стал лучшим в Минске в социально-экономическом развитии за 2017 год

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанский район стал лучшим в социально-экономическом развитии среди районов Минска за 2017 год. Итоги соревнования подвел сегодня председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Партизанский район стал лидером соревнования, несмотря на сложности, которые возникали в течение года в обслуживании жилфонда, обновлении материально-технической базы. "Победа честная и объективная", - подчеркнул Андрей Шорец.

Второй результат показал Октябрьский район, третье место у Ленинского.

Председатель Мингорисполкома поздравил победителей и призвал все администрации районов в текущем году не сдавать позиций и стремиться к большему.-0-