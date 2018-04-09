Пасхальная благотворительная акция пройдет в Брестской епархии 9-25 апреля

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пасхальная благотворительная акция пройдет в Брестской епархии с 9 по 25 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе епархии.

Традиционная акция проводится по благословению и при непосредственном участии архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна. В эти дни владыка посетит ряд социальных учреждений Бреста, где поздравит детей, стариков, инвалидов со светлым праздником Воскресения Христова и вручит пасхальные подарки. Поздравления будут сопровождаться выступлением детского церковного хора. Кроме того, молодежное православное братство специально к празднику подготовило тематическое представление.

Так, сегодня представителей епархии ждут в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Стимул". Здесь получают помощь дети в возрасте до 18 лет с особенностями психофизического развития, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В другие дни акция пройдет в Брестском областном центре медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями "Тонус", группах дневного пребывания инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Московского района, вспомогательной школе, детском социальном приюте, общественном объединении помощи детям с особенностями развития и их семьям "Особое детство", центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда".

Всего во время акции запланировано 15 пасхальных встреч владыки с детьми и взрослыми. Благотворительная акция завершится в "Детском квартале на Васнецова", где в пяти детских домах семейного типа вместе с приемными родителями проживают около 30 ребят.

Также в конце апреля молодежное православное братство епархии планирует провести в Бресте Пасхальный бал православной молодежи.-0-