25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к отопительному сезону в Гомеле получили все теплоисточники и потребители тепловой энергии. Об этом сообщил генеральный директор КПУП "Гомельское городское ЖКХ" Виктор Кулаго сегодня на заседании Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виктора Кулаго, теплоснабжение Гомеля на 99,6% будет осуществляться от теплоисточников специализированных организаций - "Гомельэнерго" и "Гомельоблтеплосеть", оставшиеся 0,4% - от трех ведомственных котельных. К отопительному сезону в городе заменены 28,7 км тепловых сетей на предизолированную трубу. До конца года планируют заменить еще не менее 3,5 км. Проведены и гидравлические испытания около 1 180 км теплосетей. Всеми теплоисточниками создан необходимый запас резервного топлива - 1 958 т.

Гендиректор городского ЖКХ подчеркнул, что особое внимание при подготовке к отопительному сезону уделено жилищному фонду. "Проведен профилактический ремонт инженерных систем отопления домов, в том числе тепловых пунктов. Отремонтированы 10 тыс. погонных метров стыков стеновых панелей, 50 тыс. кв.м кровель. До конца года планируется выполнить и начать работы по капитальному ремонту на 144 объектах жилфонда", - сказал он. К примеру, запланирован комплексный капремонт 39 домов, утепление 37 домов, капремонт кровель на 47 домах.

Что касается дорожно-мостового хозяйства, то уже выполнен ямочный ремонт 29 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия. Ведутся работы по улицам Советской, Каменщикова, Бочкина и др., реконструируется ул.Федюнинского.

"В настоящее время подготавливается снегоуборочная и снегоочистительная техника для работы в осенне-зимний период. До 1 декабря планируется заготовить 30 тыс. т песко-соляной смеси. Уже имеется 7 тыс. т", - уточнил гендиректор городского ЖКХ.

Предприятие "Гомельгорсвет" заменило 1 722 светильника наружного освещения города на светодиодные. "Ожидаемая годовая экономия от замены этих светильников - 541 тыс. кВт.ч", - добавил Виктор Кулаго. Кроме того, дополнительными светодиодными светильниками оснастили 65 пешеходных переходов, в том числе 21 - вблизи учебных заведений.

В целом, констатировал Виктор Кулаго, запланированный комплекс работ по подготовке объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период выполнен.-0-