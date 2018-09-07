Паспорта готовности получили более 70% потребителей тепловой энергии в Минске

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70% потребителей тепловой энергии в Минске получили паспорта готовности. Об этом сообщил начальник Минского межрайонного отделения по надзору за теплотехническими установками филиала "Энергонадзор" Игорь Сухоцкий сегодня на заседании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске насчитывается более 2,9 тыс. потребителей тепловой энергии. По состоянию на 7 сентября паспорта готовности получили 2,09 тыс., что составляет свыше 70%. Что касается теплоисточников, то всего их в Минске 539, зарегистрировано 376 паспортов - это также почти 70%", - уточнил Игорь Сухоцкий.

По его данным, до 1 октября еще более 300 жилых домов должны получить заключения о готовности к отопительному сезону. Это касается и тех объектов, где ведется капитальный ремонт. "Для того чтобы можно было включить теплоснабжение в домах людей на законных основаниях, нужно подписать по крайней мере временный допуск", - напомнил специалист.-0-