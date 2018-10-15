Пассажирка поезда на белорусско-польской границе лишилась незадекларированных $8 тыс.

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли перемещение через границу незадекларированной валюты, сообщили БЕЛТА в таможне.
В пункте таможенного оформления "Брест-Центральный" контроль проходили пассажиры поезда Москва - Берлин. Гражданка Украины заявила инспектору таможни, что везет с собой $8 тыс., и предъявила их к осмотру. Однако среди ее личных вещей было обнаружено еще $10 тыс.
"В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные деньги в эквиваленте свыше $10 тыс. Поэтому превышавшие установленную норму $8 тыс. у женщины изъяты до решения суда", - отметили в Брестской таможне.
По факту недекларирования украинкой денежных средств начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.5 КоАП.-0-
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