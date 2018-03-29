Пассажиры "Такси добра" в Минске 2 апреля узнают о проблемах аутизма

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Такси добра" по бесплатному подвозу по городу пройдет в Минске 2 апреля. Она входит в серию проектов по привлечению внимания к проблеме аутизма. Подробнее об этой и других инициативах рассказали организаторы во время презентации проектов сегодня в оранжерее Центрального ботанического сада, передает корреспондент БЕЛТА.

Международный день информирования о проблеме аутизма 2 апреля будет окрашен в синий цвет - цвет солидарности с людьми с РАС (расстройствами аутического спектра). В частности, по городу будут курсировать 86 синих автомобилей такси оператора 135, который поддержал акцию, и бесплатно подвозить всех желающих. "С 12.00 до 16.00 можно бесплатно заказать машину службы 135 по кодовой фразе "Такси добра" либо можно найти такую машину в городе, она будет дополнительно обозначена специальными наклейками. Клиенту нужно лишь показать водителю на своем телефоне символ акции, который можно скачать в соцсетях, и ехать бесплатно", - пояснила специалист отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Дарья Прокопович.

Во всех машинах оператора 135 в этот день также будут раздавать информационные буклеты о проблемах аутизма. А некоторых пассажиров "Такси добра" ожидает дополнительный сюрприз - бесплатные билеты в Республиканский дворец культуры ветеранов на премьеру спектакля "Дерево сказок" с участием юных актеров с аутизмом (тоже 2 апреля). Это уже третья постановка театра, появившегося два года назад при поддержке компании velcom. Она уже успела получить признание, став лучшим драматическим спектаклем на международном конкурсе "Скрыжаванні. Мінск".

"Это серия новелл о добре, дружбе, вечных ценностях, которые дети будут передавать при помощи слова", - пояснила художественный руководитель Семейного инклюзив театра "i" Ирина Пушкарева. В творческой атмосфере добра проходят и сами занятия, репетиции в театре, который сегодня объединяет 76 юных артистов, в том числе 26 детей с особенностями - диагнозом "аутизм", а также их родителей, педагогов, психологов, партнеров, которые оказывают поддержку проекту. Благодаря такому взаимодействию маленькими шагами ребята с особенностями раскрываются, начинают легче идти на контакт, петь, декламировать, сочинять собственные произведения и, конечно, играть.

От прихода в театр до выхода на сцену требуется долгий путь. Не у всех родителей, по словам Ирины Пушкаревой, хватает терпения, потому что результат не сразу бывает заметен. "Но когда к нам приходят родители со своими детьми, словно хватаются за последнюю соломинку, когда им больше некуда обратиться за социализацией своего особенного ребенка, мы никому не отказываем. Ведь бесталанных детей не бывает. И среди наших актеров мы тоже не делаем различий", - отметила Ирина Пушкарева.

Фрагмент спектакля "Дерево сказок" был презентован на мероприятии в ботаническом саду, а также показаны отрывки из фильма "Хто апошнi..." о детях с РАС и роли театротерапии в адаптации особенных детей к гармоничной жизни в обществе. Эта киноработа будет продемонстрирована зрителям перед спектаклем в 18.30. Ирина Пушкарева поделилась планами о получении прокатного удостоверения фильма, а также его участии в крупных международных фестивалях документального кино. В целом же она мечтает, чтобы у Семейного инклюзив театра "i" появился свой дом, и продюсер театра Леонид Динерштейн ее в этом поддерживает. "За два года работы мы увидели, как поменялось отношение общества к проблеме. Все начиналось с одного спектакля, а получилась система социализации детей с аутизмом и для остальных - прививка добра и понимания", - сказал Леонид Динерштейн.-0-