Патриотическая акция открыла череду мероприятий к юбилею ОАО "Полоцк-Стекловолокно"

24 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Патриотическая акция открыла череду праздничных мероприятий к юбилею ОАО "Полоцк-Стекловолокно", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Молодежная акция "На пути к 60-летию предприятия" началась сегодня у проходной старого корпуса завода по ул.Успенской. Почетный ветеран, бывший руководитель предприятия Яков Борисов поздравил участников праздника и передал юбилейный флаг лучшему спортсмену "Полоцк-Стекловолокно" по итогам 2017 года Евгению Пашковскому. Под его началом колонна в составе около 30 человек преодолела дистанцию в 8 км. Конечной точкой пробега стала проходная нового производственного корпуса по ул.Строительной. Здесь ветеранов предприятия, участников пробега встречали нынешнее руководство завода, представители старшего поколения работников и молодежь. С приближающимся знаменательным событием всех присутствующих поздравили генеральный директор предприятия Андрей Бунаков и председатель профсоюзного комитета Татьяна Гурова. Под гимн "Полоцк-Стекловолокно" на флагштоки торжественно были подняты флаги завода и Белхимпрофсоюза.

В продолжение праздника состоялось выступление творческих коллективов. Зрелищными элементами стал флешмоб молодых людей, образовавших логотип предприятия, запуск воздушных шаров и фейерверка.

"Сегодняшняя акция приурочена к нашему профессиональному празднику - Дню химика, который отмечается 27 мая, и открывает целую череду мероприятий, посвященных юбилею предприятия. В ближайшей перспективе в рамках его празднования запланировано проведение творческих вечеров, встреч с ветеранами труда, спортивный военно-патриотический квест "Тропами партизан", в октябре - III Молодежного форума "Молодежь. Инициатива. Развитие" и ряд других событий", - рассказали на предприятии.

В ОАО "Полоцк-Стекловолокно" трудятся 3,9 тыс. человек, в том числе более 1,2 тыс. - молодежи. Свое 60-летие завод отметит 27 ноября.-0-

Фото Марины Алдохиной и Марии Трутько.