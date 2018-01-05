Пациенты 3-й детской больницы Минска получили новогодние подарки от Президента

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние подарки от Президента вручены сегодня пациентам УЗ "3-я городская детская клиническая больница" Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Шило вручает подарки детям

Поздравить ребят, которые сейчас находятся на лечении, приехал заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило. Он пообщался с ребятами, пожелал им скорейшего выздоровления. В общении с журналистами замминистра отметил, что детям, которые находятся в эти праздничные дни в таких учреждениях, особенно важно внимание, а такие радостные моменты, как получение подарков, позволят ускорить процесс выздоровления.

В качестве праздничных подарков от Президента дети получили сладости, развивающие игры и мягкие игрушки.

По словам главного врача больницы Людмилы Казачковой, это большой праздник для ребят, которым во время каникул приходится быть в больнице. "Эта акция учит наших детей делать добро, уметь радоваться за рядом находящегося человека. Я думаю, в их памяти на долгие годы останется то, что во время лечения в 3-й детской больнице от имени Президента им вручал подарки заместитель министра", - сказала она.

В Беларуси продолжается новогодняя благотворительная акция "Наши дети". Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают подарки.

Акция проходит под патронатом Президента Беларуси. Она стартовала 11 декабря и продлится по 10 января.-0-

Во время акции "Наши дети"

Вячеслав Шило и пациенты 3-й городской детской клинической больницы

Фото Геннадия Жинкова