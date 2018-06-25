Пчеловоды Минской области планируют увеличить объем заготовки меда на 20%

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пчеловоды Минской области планируют увеличить заготовку меда на 20% в сравнении с прошлым годом, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер отдела производства и реализации продукции Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Фурсевич.

"Согласно плану развития пчеловодства на 2016-2020 годы стоит задача ежегодно собирать около 35 т меда. В прошлом году из-за неблагоприятной погоды заготовили только 28 т, а в этом сезоне - уже 21,5 т. Впереди лето, период длительный, поэтому, думаю, объем заготовки меда будет значительно превышать прошлогодний. Все будет зависеть от погоды. Планируем собрать как минимум на 20% больше, чем в прошлом году", - отметил Николай Фурсевич.

В Минской области пчеловодством занимаются 19 лесхозов, всего имеется около 2,5 тыс. ульев. В среднем в лесхозах около 100 ульев, но в отдельных их количество в несколько раз больше. В частности, в Любанском и Столбцовском лесхозах - по 300 пчелосемей, в Пуховичском - 200.

По словам специалиста, сейчас идет активная откачка весеннего меда. Еженедельно добавляется около 5-6 т. В лидерах, естественно, те лесхозы, где больше пчелосемей. Так, Любанский лесхоз с начала июня собрал 4,24 т, Стародорожский - 2,2 т. "В каждом районе свои условия: на юге области собирают преимущественно цветочный мед, на севере - рапсовый. Также заготавливают мед, собранный с лугового разнотравья, крушины и малины", - рассказал он.

Приобрести свежий мед можно в каждом лесхозе центрального региона по Br8-9 за 1 кг. Cамый дешевый мед в Копыльском районе, самый дорогой - в Воложинском.-0-