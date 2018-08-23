Педагогическую династию с общим стажем около 300 лет наградят в Глуске

23 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Педагогическую династию с общим стажем работы 278 лет наградят в Глуске 24 августа во время профсоюзной акции "Мы - вместе!", сообщили БЕЛТА в Могилевском областном объединении профсоюзов.

В составе династии, родоначальник которой преподаватель истории Иван Веремейчик, - учителя истории, физики и математики, белорусского языка и литературы, директора учебных заведений. В 1939 году Иван Веремейчик был призван в ряды Красной Армии и погиб 19 января 1944 года. Семейное дело продолжили его жена, дети и внуки.

Чествовать в этот день будут представителей и других известных трудовых династий Глусчины, среди которых семья Тарахович-Атлас, проработавшая в Глусском лесхозе более 60-и лет. За добросовестный труд отметят и династию Лущик из агрогородка Заелица, посвятившей работе в агрофирме "Славгородский" свыше 50 лет.

В формате акции жителей и гостей Глуска ждут выступления известных эстрадных артистов и финалистов республиканского профсоюзного конкурса "Новые имена Беларуси". Кроме того, активисты профсоюзного движения страны и популярные белорусские исполнители проведут благотворительную акцию - примут участие в покраске малых архитектурных форм и детского игрового оборудования на территории местного ясли-сада.

В этом году Глуск станет 15-м белорусским городом, который примет участников республиканской акции "Мы - вместе!". Она проходит под лозунгом "С большой любовью к малой родине". С 2015 года концерты прошли более чем в 160 городах и районных центрах страны.-0-