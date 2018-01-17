17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Передвижной комплекс безопасности МЧС появится в Витебской области. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Витебского областного управления МЧС Александр Клобук, передает корреспондент БЕЛТА.

Комплекс будет создан на базе автобуса и оснащен современными тренажерами и симуляторами по аналогии с Центром безопасности МЧС в Витебске. Передвижной комплекс позволит добраться в отдаленные районы области и сделать доступнее обучающие занятия по безопасному поведению для школьников.

"Открытый 25 мая 2017 года Центр безопасности МЧС ежемесячно посещают более 1 тыс. человек из различных районов области. Он пользуется повышенной популярностью у детей, педагогов и родителей. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно зайти и посмотреть отзывы в аккаунтах в социальных сетях центра", - подчеркнул Александр Клобук.

В этой связи данное учреждение будет развиваться. В нынешнем году в центре планируется оборудовать помещения для проведения занятий по здоровому образу жизни и обучению беременных женщин и молодых мам навыкам безопасного поведения с детьми, оказания им первой помощи в случае экстренной ситуации. "Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет, как правильно наложить повязку и многие другие ситуации, с которыми родителям зачастую приходится сталкиваться в жизни, будут заложены в программу занятий", - отметил руководитель.

Кроме того, в 2018 году продолжится работа по созданию Центров безопасности МЧС в Новополоцке и Орше.-0-