27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Переправа катерами людей через Припять в Житковичском районе временно приостановлена, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и начавшимся на Припяти шугоходом переправа катерами через реку является небезопасной для людей, поэтому было принято решение временно ее приостановить", - сказала Мария Клезович.

По информации генерального директора РУП "Гомельавтодор" Игоря Матвецова, сегодня на заседании оперативного штаба районными властями, руководством "Гомельавтодора", представителями различных структур будет разработан комплекс мер по организации транспортировки людей. Проезд же транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров.

Собеседники также напомнили, что движение по стационарному мосту через Припять, в том числе и пешеходов запрещено.

Как сообщалось, реконструкция стационарного моста через Припять в Житковичском районе, где 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина, включена в Государственную инвестиционную программу на 2018 год. Планируется, что движение по мосту будет открыто в декабре текущего года.-0-