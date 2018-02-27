Переправа людей катерами через Припять в Житковичском районе может быть возобновлена в течение 2 дней

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Переправа людей на катерах через Припять в Житковичском районе может быть возобновлена в течение двух дней при сохранении низких температур, сообщил корреспонденту БЕЛТА по итогам заседания оперативного штаба в Житковичском райисполкоме генеральный директор РУП "Гомельавтодор" Игорь Матвецов.

Как сообщалось, перевозка людей через Припять катерами временно приостановлена. "Если низкие температуры сохранятся в течение еще двух дней, и лед на реке устоится, то будет прорублена майна для движения катеров, которые смогут перевозить людей с одного берега на другой", - отметил Игорь Матвецов. Пока же работники местных предприятий переведены временно на вахтовый метод. Проезд транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - Давид-Городок - Туров. Собеседник напомнил, что движение по стационарному мосту через Припять, в том числе пешеходов, запрещено.

Игорь Матвецов также отметил, что продолжаются работы по строительству паромной переправы.

Как сообщалось, реконструкция стационарного моста через Припять в Житковичском районе, где 7 декабря прошлого года была обнаружена трещина, включена в Государственную инвестиционную программу на 2018 год. Планируется, что движение по мосту будет открыто в декабре этого года.-0-