Перец-великан вырастили в Гродно

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Перец весом более полукилограмма вырастили в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Плод-великан вырос на приусадебном участке Галины Гойдь в городском микрорайоне Зарица. Причем, как рассказывает хозяйка, задачи замахнуться на рекорд перед ней не стояло.

"Обычный болгарский перец. Даже не вспомню, где и какие купила семена. Они обычные. Ничего нового в отлаженный процесс выращивания перцев не вносила. Высадила семена в горшочки, рассаду в грунт пересадили уже в апреле. Теплицу не делали, накрыли пленкой", - вспоминает хозяйка. Удивились, когда решили снять урожай. Несколько плодов явно выделялись по размеру.

Весы показали, что один из плодов весит 522 г. Хозяева решили заглянуть на сайт Книги рекордов Гиннесса, там узнали, что самым тяжелым болгарским перцем называется плод, выращенный в Канаде. Его вес 695 г. Рекорд зафиксирован в октябре 2017 года. Найти упоминания о таком большом перце, выращенном в Беларуси, не удалось. В Украине и России ранее выращивались плоды весом около 500 г.

Впрочем, некоторые перцы еще продолжают дозревать. Возможно, они прибавят в весе еще немного. На вкусовых качествах плодов большие размеры не сказались. Внукам хозяйки сладкие перцы пришлись по вкусу.

Это не первый гродненский огородный рекорд. Не так давно сообщалось об огромной тыкве, что выросла на приусадебном участке Сергея Гавранина. Тыква окружностью свыше 375 см и весом более 400 кг продолжает расти. Вполне возможно, что вскоре будет побит рекорд СНГ: ранее самая большая тыква весила 450 кг.-0-

Фото Леонида Щеглова