Периодичность вывоза мусора в Минске предлагается увеличить

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске необходимо рассмотреть вопрос об увеличении периодичности вывоза мусора. Такое мнение высказала заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
Специалисты оценили состояние 776 контейнерных площадок, нарушения отмечались в 23% случаев. Встречались как недостатки в содержании территорий, контейнеров, так и в вопросах вывоза отходов.
"Графики в основном выполняются, но на некоторых дворовых территориях контейнеры быстро заполняются. В них зачастую выносят мусор не только жильцы многоэтажек, но и жители частного сектора. Нужно проанализировать такие участки, где есть необходимость увеличить периодичность вывоза", - считает Светлана Ермак.
Заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев поручил еще раз изучить ситуацию и принять меры, чтобы контейнерные площадки содержались в надлежащем виде, возможно, установить дополнительные контейнеры, скорректировать графики вывоза.-0-
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