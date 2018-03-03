Перспективы развития Могилевской области в наращивании инвестиционной активности - Некрашевич

3 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Перспективы развития Могилевской области в наращивании инвестиционной активности, создании новых и модернизации действующих производств. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич, комментируя отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

"Мы видим сегодня проблемы в развитии региона, но вместе с тем динамика развития области в последние годы - положительная, - заметил он. - Чтобы выполнить поставленные главой государства и правительством задачи, мы намерены сделать акцент на привлечении иностранных инвестиций, создании новых и модернизации действующих производств".

В регионе сейчас активно ведется модернизация таких крупных предприятий, как "Могилевхимволокно", "Белшина", "Могилевлифтмаш", "Моготекс", "Красный пищевик" и других. Это позволит выпускать на них инновационную, конкурентоспособную продукцию, создать высокопроизводительные рабочие места. Приоритетное внимание в регионе уделяется привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе. К слову, в 2017 году область перевыполнила доведенный показатель и смогла привлечь в регион около $100 млн иностранных инвестиций. Это обеспечило создание высокотехнологичных производств, содействовало увеличению объемов выпускаемой продукции, налогооблагаемой базы, росту экспорта. По итогам работы в прошлом году областью достигнуто положительное сальдо внешнеторговой деятельности почти в $900 млн.

Серьезная работа проводится по активизации деловой активности в юго-восточном регионе. Благодаря предоставленным преференциям сюда активно идет бизнес, создаются новые производства. К примеру, недавно облисполком подписал инвестдоговор с литовской группой компаний ARVI по строительству в Климовичском районе крупного комплекса по производству и переработке мяса индейки, где будет создано около 100 рабочих мест, а инвестиции превысят $25 млн.

На севере области компания "Данон Шклов" намечает серьезную модернизацию молокоперерабатывающего производства с инвестициями порядка 10 млн евро. На западе, в Белыничском районе, компания "Бонетти" намерена создать производство по выращиванию датской свинины мощностью 53 тыс. голов в год. В областном центре в ближайшее время планируется завершить строительство крупного административно-делового центра с паркингом на месте бывшего Дома быта. Это примерно Br30 млн инвестиций и создание здесь около 500 рабочих мест. Большие надежды регион возлагает на реализацию инвестиционного проекта по организации производства технического углерода компанией "Омск Карбон Могилев". В новое производство планируется инвестировать Br135 млн. На сегодняшний день уже освоено Br100 млн и создано более 100 рабочих мест, а по мере развития предприятия предполагается обеспечить работой около 500 человек. Ряд проектов намечен по привлечению китайских инвестиций и развитию межрегионального сотрудничества с Поднебесной.

"Эту работу нельзя останавливать ни на минуту. То есть мы должны постоянно заниматься созданием положительного имиджа региона, продвигать нашу продукцию на новые рынки, обеспечить рост уровня жизни и доходов населения. На это направлен в регионе целый комплекс мероприятий, одним из которых станет X Международный инвестиционный форум "Мельница успеха", который пройдет 29-30 июня. Мы надеемся, что он соберет в Могилеве большое количество потенциальных инвесторов и благодаря этому в регионе появятся новые серьезные проекты, которые будут способствовать динамичному экономическому развитию Приднепровского края", - подчеркнул Виктор Некрашевич.-0-