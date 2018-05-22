Перспективы развития военно-технического сотрудничества в ОДКБ обсудят в Бресте

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 23 мая состоится заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обороны и безопасности с участием представителей силовых ведомств Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
В мероприятии примет участие начальник Генштаба ВС - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.
В ходе заседания планируется обсудить более 20 вопросов. В том числе состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества в рамках ОДКБ, противодействие идеологии и практике терроризма и экстремизма, деструктивной деятельности неправительственных организаций с иностранным финансированием и гибридным угрозам, борьбу с организованной преступностью, незаконной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.-0-
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