Первая общеобластная школьная ярмарка развернулась в Кобрине

25 августа, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине сегодня развернулась общеобластная школьная ярмарка, передает корреспондент БЕЛТА.

На площадке у торгового центра "Полесье" разместились павильоны более 40 предприятий и организаций из Брестской области и других регионов. Покупателям предлагают продукцию фирменные магазины концерна "Беллегпром", Брестского облпотребсоюза, индивидуальные предприниматели, ОАО "Белкнига", ремесленники. Одежду делового стиля, спортивные костюмы, верхний и бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия, обувь, канцелярские принадлежности покупатели могут приобрети со скидками от 10% и выше.

"Школьные ярмарки проводятся практически в каждом районе. Производители, торговля предоставляют определенные скидки, чтобы продукция была еще более доступной. С другой стороны, это возможность провести праздничное мероприятие. В Кобрине организовано все очень интересно", - отметил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. Он добавил, что в Беларуси наравне с городами уделяется внимание развитию торговли на селе. Благодаря действию указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" в небольших населенных пунктах создаются комфортные условия для ведения бизнеса. Сельчанам предоставляется больше возможностей для приобретения широкого ассортимента товаров, в том числе к школе.

Общеобластная школьная ярмарка в Кобрине организована впервые. В первый час работы ее посетили более 1 тыс. человек. Ожидается, что за день здесь смогут отовариться более 5 тыс. жителей региона. "Помимо этой ярмарки сегодня в Брестской области организовано 12 школьных базаров. Они проводятся в городах областного подчинения, районных центрах. Упор делается на продажу продукции отечественного производства, предоставляются скидки, действуют акции, программы лояльности, особенно для многодетных семей и где есть первоклассники", - отметил начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома Валерий Мацкевич. В регионе уже состоялось более 60 школьных базаров. В целом до 10 сентября в регионе планируется провести 115 тематических ярмарок.

По итогам областной школьной ярмарки в Кобрине организаторы изучат возможность проведения таких мероприятий на постоянной основе в других населенных пунктах.-0-

Фото Вадима Якубёнка