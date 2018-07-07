7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая смена оздоровительной кампании в Минской области прошла на высоком организационном уровне, заявила заведующая отделением гигиены детей и подростков отдела гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Екатерина Сухавер сегодня на санитарно-эпидемиологическом совете при главном государственном санитарном враче центрального региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом первая смена оздоровительной кампании в области прошла на достаточно высоком организационном уровне. Это позволило не допустить осложнения эпидемиологической ситуации и возникновения вспышек острых кишечных заболеваний среди детей", - сказала Екатерина Сухавер.

Также специалист отметила ежегодное уменьшение количества нарушений санитарно-эпидемиологического режима в детских лагерях. В первую смену их удельный вес составил 14,6% (за аналогичный период прошлого года было 16,3%).

Всего в Минской области в летний период текущего года планируется оздоровить свыше 55 тыс. детей, что составляет 37,6% от общего количества обучающихся в учреждениях образования региона. Из них пройдут оздоровление в лагерях с круглосуточным пребыванием 41,6%.

В первую смену уже отдохнули свыше 36 тыс. школьников в более чем 800 оздоровительных лагерях. Из них 170 - с круглосуточным пребыванием, более 630 - с дневным. В этих учреждениях оздоровились около 6,8 тыс. и 29 тыс. детей соответственно.-0-