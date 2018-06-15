Кабинет магнитно-резонансной томографии открылся в борисовской больнице

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет магнитно-резонансной томографии открылся сегодня в УЗ "Борисовская центральная районная больница", сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Александр Дрозд.

"В районных больницах Минской области таких аппаратов еще нет. Оборудование поставлено по централизованной закупке Министерства здравоохранения", - отметил Александр Дрозд.

О том, что аппарат поступит в больницу, здесь узнали несколько лет назад. Тогда же силами района приступили к подготовке помещений для установки и монтажа оборудования. Сегодня это комфортный кабинет, обустроенный с учетом современных технических и санитарных норм согласно проектной документации.

Приобретение аппарата МРТ позволит оперативно устанавливать точный диагноз и начинать лечение. Жителям Борисовского и прилегающих районов теперь не придется ездить в Минск на подобные обследования и стоять в листе ожидания.

Магнитно-резонансная томография - один из наиболее эффективных и точных методов диагностики заболеваний. МРТ дает возможность исследовать головной и спинной мозг, суставы и связочный аппарат, межпозвоночные диски, паренхиматозные органы брюшной полости (печень, селезенку, поджелудочную железу), а также желчевыводящие протоки, забрюшинное пространство (почки, надпочечники), средостение, органы малого таза (матка с придатками, простата), состояние мягких тканей, сосудов. Обследование на таком аппарате позволит максимально эффективно оценить состояние органов, тканей с высокой точностью определить границы патологических процессов и степень их распространения у пациента.-0-