Первоклассники из многодетных семей Минска получат в подарок портфели от БРСМ

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской этап благотворительной акции Белорусского республиканского союза молодежи "В школу с добрым сердцем" пройдет 28 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "БРСМ" Александра Гончарова.

"Портфели и канцелярские принадлежности получат 30 школьников из 13 многодетных семей столицы: это первоклассники, а также их старшие братья и сестры. Запоминающимся и ярким моментом праздника для ребят станет экскурсия в зоопарк", - рассказала Александра Гончарова.

Это традиционный проект союза молодежи, направленный на оказание адресной социальной поддержки многодетным и неполным семьям, детским интернатным учреждениям, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и испытывает трудности при подготовке детей к учебному году. В этом году акция стартовала 15 августа, волонтерские пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий и наборов для творчества были организованы во всех крупных торговых центрах страны. Первыми вручать подарки к школе начинают столичные волонтеры БРСМ, а с 30 августа эстафету продолжат регионы.

"Формируются портфели для первоклассников и наборы канцелярских принадлежностей для ребят более старшего школьного возраста, чтобы передать их в коррекционно-развивающие центры, социально-педагогические приюты, также адресно многодетным и неполным семьям. Такие мероприятия у нас пройдут в каждом областном центре, формы организации праздников самые разнообразные. Школьников ждут игровые и конкурсные программы, встречи со сказочными героями, демонстрации мультфильмов, сладкие подарки", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что с каждым годом количество участников благотворительной акции увеличивается, организаторам удается создать праздник большему количеству детей. "Такими проектами мы хотим привлечь внимание общественности к оказанию адресной помощи нуждающимся, объединить усилия молодежи на осуществление социально значимой деятельности, популяризировать волонтерское движение БРСМ "Доброе сердце", сформировать имидж волонтера в молодежной среде", - подчеркнула она.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, на сегодняшний день оно объединяет около 36 тыс. юношей и девушек по всей стране.-0-