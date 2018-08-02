2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую часть дендропарка на Золотой Горке в Минске откроют 16 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА настоятель костела Пресвятой Троицы (Святого Роха), ксендз, каноник Юрий Санько.

Осенью 2017 года за приходом была закреплена для благоустройства и санитарного содержания территория бывшего Золотогорского кладбища, которая долгое время пустовала и никем не использовалась. Позже был разработан проект будущего парка, который сейчас реализуются вместе с прихожанами. "Мы создаем семейный парк для всех горожан, его можно будет посещать с 7 до 22 часов. Первую часть дендропарка откроем 16 августа в день памяти Святого Роха. Уже создана главная аллея, где со временем появится скульптурная композиция в память о существующих захоронениях, а осенью здесь начнутся основные посадки. Будет открыта и освещена многофункциональная детская развивающая площадка, фотовыставка одной из прихожанок, появится аптекарский сад, где планируем высаживать лекарственные травы. Рассматриваем возможность создания площади розария и парка с деревьями и растениями, которые упоминаются в Библии", - отметил Юрий Санько.

Как рассказал ксендз, планов у костела и его прихожан по благоустройству участка размером в 2 га много. В том числе планируется задействовать 80-метровую вышку. "Есть идея переоборудовать ее в обзорную площадку, чтобы горожане могли любоваться красотами Минска. Этот вопрос обсуждается с архитекторами",- добавил он.

Реализовать все задумки костелу помогают прихожане. "Каждую субботу сюда приходят 20-30 человек, чтобы помочь нам сделать парк для молитвы, отдыха и прогулок. Мы благодарны городу, что эти земли закрепили за нами, они не будут застраиваться, и прах усопших больше не потревожат", - подчеркнул настоятель.

Костел Пресвятой Троицы (Святого Роха) - один из старейших католических храмов Минска. В следующем году ему исполнится 155 лет.-0-