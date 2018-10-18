Первую комсомольскую организацию на территории Беларуси создали в Витебске

18 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебск был первым городом Беларуси, где создали комсомольскую организацию, сообщила во время конференции заместитель директора Государственного архива Витебской области Татьяна Буевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Москве 29 октября 1918 года открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, где был создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). Присутствующие там витебчане кожевенник Евсей Симунин и сапожник Юрий Гайдук, когда вернулись со съезда, инициировали и возглавили Витебскую городскую организацию союза молодежи. Произошло это 13 ноября 1918 года в здании нынешнего Художественного музея. В конце того же месяца Симунин и Гайдук стали ее председателем и секретарем соответственно. Витебская городская организация является старейшим комсомольским объединением на территории современной Беларуси. Вскоре после ее создания образовались первые комсомольские ячейки на предприятиях Витебска", - рассказала Татьяна Буевич

Кроме того, в июне 1917 года (то есть еще до Октябрьской революции) те же рабочие-сапожники Юрий Гайдук и Евсей Симунин создали в Витебске первый союз молодежи. За 10 дней в организацию вступило 400 человек. Позже она вошла в состав комсомола.

Сегодня в Витебске прошла конференция "Ленинскому комсомолу - 100". На ней выступили не только историки и архивисты, но и ветераны движения, которые поделились с молодежью своими воспоминаниями о комсомоле.-0-