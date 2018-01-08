8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую операцию по пересадке почки провели в Могилеве, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Операция была проведена 6 января в Могилевской областной больнице. По словам начальника управления здравоохранения Могилевской области Александра Жилина, хирурги области активно готовились к проведению такой операции. Операционная бригада прошла серьезную практику - обучение проводили специалисты РНПЦ трансплантации органов и тканей под руководством доктора медицинских наук, профессора Олега Руммо. Прошли специальную подготовку и медицинские сестры.

В течение 2017 года постепенно жители региона, которым были пересажены органы, перешли на поддерживающую терапию и наблюдение в Могилевскую областную больницу. "Наши врачи научились работать с такими пациентами, оказывать им помощь, давать консультации. Пришло время для нового рывка - проведения операции", - рассказал Александр Жилин.

В операции участвовала бригада врачей Могилевской области под руководством Леонида Ткачева (РНПЦ трансплантации органов и тканей), в которую вошли Сергей Петрошевский, Евгений Котов и Денис Ситкевич.

Пациент, которому провели операцию, человек с уникальной судьбой. Почти 20 лет назад ему удалили одну почку из-за развития в ней опухоли. А несколько лет назад обнаружили онкологическое заболевание и во второй. Житель Шклова несколько лет находился на гемодиализе, рассказал главврач Могилевской областной больницы Сергей Галуза.

Могилевская областная больница - современное учреждение здравоохранения, здесь разработано и внедрено большое количество новейших медицинских технологий. Больница выполняет важную организационно-методическую и координирующую роль в повышении качества оказания медицинской помощи населению, передавая накопленный опыт другим учреждениям здравоохранения области.-0-