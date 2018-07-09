9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую секцию жилого комплекса "Лазурит" в Минске планируется ввести в строй в сентябре, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор УКС Мингорисполкома Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

Жилой комплекс повышенной комфортности с подземной гараж-стоянкой возводится на пересечении улицы Нарочанской и проспекта Победителей в непосредственной близости от рекреационной зоны Центрального района города. Он представляет собой 7-секционный дом элитного класса.

Главная особенность проекта - симметрия относительно центральной 35-этажной части и большое внимание к благоустройству придомовой территории. На первых этажах запроектирована коммерческая недвижимость, предназначенная для сферы торговли и услуг.-0-