27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первые студотряды Гродненской области приступили к работе в новом трудовом семестре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Строительный отряд из числа студентов ГрГУ им. Янки Купалы уже трудится на объекте "Учебно-научно-производственный центр "Технолаб". Молодые люди заняты на работах по шпатлевке, штукатурке, покраске и укладке плитки. Экологический отряд из студентов аграрного университета был задействован на посадке деревьев в лесах Гродненского района. Принимающей стороной выступил Гродненский лесхоз. В качестве дорожных рабочих трудятся в одной из организаций учащиеся политехнического колледжа. Заодно молодые люди проходят таким образом практику.

"Торжественное открытие трудового семестра в регионе запланировано на 1 мая. На сцене в парке им. Жилибера штабам трудовых дел будут вручены путевки. Лучшему штабу за 2017 год вручат также переходящий кубок", - рассказали в обкоме БРСМ.

В ближайшее время студенческий отряд начнет работу в ОАО "Молочный мир". Студотрядовцы также будут задействованы на обеспечении пропускного режима, общественного порядка, организационного консультирования в период проведения централизованного тестирования. Кроме того, сервисный отряд будет трудиться на КУП "Гроднооблкиновидеопрокат".

"Наша главная задача - трудоустроить всех желающих. Сейчас активно заключаются договоры с работодателями в Гродненской области", - подчеркнули в обкоме БРСМ. Исходя из особенностей региона, наибольшее количество отрядов будет сформировано в сельскохозяйственной отрасли. Будут организованы и строительные отряды. Как ожидается, гродненцы примут участие во Всебелорусской молодежной стройке на объектах БелАЭС. В прошлом году педагогические и сервисные студотряды трудились в санаториях и детских центрах отдыха на Черноморском побережье. Возможность такого трудоустройства в этом году прорабатывается.-0-