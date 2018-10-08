Первый чартерный рейс в Хургаду отправился из Гродненского аэропорта

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский аэропорт начал отправлять чартерные рейсы в Египет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском филиале государственного предприятия "Белаэронавигация".

Сегодня по маршруту Гродно-Хургада отправился первый рейс. Работать на этом направлении будут самолеты "Боинг 737" вместимостью 148 пассажиров. На первом рейсе все места в самолете были заняты. Продолжительность полета - около 4 часов.

Всего на египетском направлении с октября по март планируется выполнить 32 рейса. 17 по маршруту Гродно-Хургада (вылеты по понедельникам и четвергам), еще 15 по маршруту Гродно-Шарм-эш-Шейх (вылеты в пятницу и понедельник).

В Гродненском филиале предприятия "Белаэронавигация" рассказали, что в летний период 2018 года чартерные рейсы организовывались и по другим направлениям. В частности, туристы из Гродно отправлялись в Болгарию (26 рейсов до Бургаса), Черногорию (8 рейсов в Тиват) и Турцию (11 чартеров в Анталию).

Кроме того, регулярные рейсы совершались по маршруту Гродно-Калининград.-0-

Фото Леонида Щеглова