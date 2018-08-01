Первый экипаж двухтысячник появился на жатве в Минской области

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж в составе одного комбайнера Сергея Войняка из ОАО "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района первым в области намолотил более 2 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На 1 августа результат Сергея Войняка - 2074 т. За ним следуют коллеги из агрокомбината "Снов" - Владимир Ефимчик (1949 т), Александр Гринаш (1948 т), Анатолий Абрамович (1816 т), Иван Костюкевич (1791 т). В числе лидеров держится и комбайнер из совхоза "Рачковичи" Белорусской железной дороги Слуцкого района Александр Антипцев (1778 т).

Уже отвезли с полей более 2 тыс. т водители все того же агрокомбината "Снов" - Леонид Величко и Дмитрий Миклашевич, а также работник филиала "ПСХ ОАО "Слуцкий мясокомбинат" Юрий Корзун. И еще четыре водителя приближаются к заветной отметке.

На сегодняшний день в регионе намолочено 640,5 тыс. т зерна (44% площадей) при средней урожайности 30,3 ц/га. По общему намолоту лидируют Несвижский (73,9 тыс. т), Слуцкий (чуть более 73 тыс. т), Копыльский (свыше 56,5 тыс. т), Минский (около 40,8 тыс. т), Солигорский (более 40,1 тыс. т), Клецкий (40,1 тыс. т) районы.

По урожайности лучшие результаты демонстрируют Несвижский (45,6 ц/га), Минский (43 ц/га), Клецкий (39,1 ц/га), Дзержинский (38,4 ц/га) и Молодечненский (37,3 ц/га) районы.-0-