Первый экипаж-трехтысячник чествовали в Могилевской области

10 августа, Могилевский район /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Экипаж ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевского района в составе старшего комбайнера Алексея Макосова и комбайнера Николая Минченко 10 августа первым в Могилевской области преодолел трехтысячный рубеж по намолоту зерна. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете Белорусского профсоюза работников АПК.
На днях этот же коллектив комбайнеров первым в регионе перешагнул отметку в 2 тыс. т зерна. С новым трудовым достижением экипаж-трехтысячник поздравил первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Чикида. Он назвал комбайнеров элитой механизаторов региона, пожелав им здоровья, оптимизма, семейного благополучия и новых трудовых свершений.
Лидеры уборочной кампании получили от Могилевского облисполкома благодарность и ценные подарки. Награды и поздравления механизаторы принимали также от Министерства сельского хозяйства и продовольствия, грамоты и денежные премии - от представителей Могилевского райисполкома, обкома и райкома профсоюза работников АПК, руководства хозяйства.
На сегодня в ЗАО "Агрокомбинат "Заря" убрано 45% площадей зерновых и зернобобовых культур, урожайность составила более 70 ц/га. В целом в Могилевской области процент убранных площадей зерновых и зернобобовых культур составил 57%, или почти 185 тыс. га.-0-
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