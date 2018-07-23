23 июля, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Первый экипаж-тысячник в Гродненской области добился достижения на белорусском комбайне, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на КСУП "Дотишки" Вороновского района чествовали экипаж, который первым в регионе намолотил 1 тыс. т зерна нового урожая. В его составе старший комбайнер Олег Лабович и комбайнер Юрий Новицкий. Трудятся они, к слову, на комбайне белорусского производства - новый КЗС-1218 "Палессе GS12" Олег Лабович получил накануне уборочной.

"Для меня это уже 25-я жатва. Начинал как помощник. Потом уже сам управлял "Доном", комбайнами иностранного производства. Теперь, как видите, на белорусском тружусь. Хороший комбайн, не подводит, поломок не было. Результат тоже есть", - отметил Олег Лабович. Он подчеркнул, что залог хорошего труда без остановок - качественная подготовка техники. Ежедневно вместе с помощником по 2-3 часа уделяют уходу за комбайном.

Для Юрия Новицкого это первая уборочная в карьере. Он признался, что после окончания колледжа сам попросил работу на комбайне, труд не простой, но интересный.

Перерыв на поздравления минимальный: комбайнерам вручают традиционный венок, грамоты от профсоюзов - районных, областных и республиканских, благодарность от министра сельского хозяйства.

"К значимому рубежу приближаются и несколько других экипажей. Уборка ведется полным ходом, и хотелось бы выразить благодарность всем, кто в ней задействован", - отметил председатель Гродненской областной организации профсоюза работников АПК Иван Олизарович. Он подчеркнул, что на протяжении всей кампании профсоюзы проводят мониторинги соблюдения законодательства об охране труда: обследуются санитарно-бытовые условия, созданные для аграриев, оценивается безопасность на рабочих местах, организация отдыха. Работники должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и горячим питанием.

Директор КСУП "Дотишки" Геннадий Козловский отмечает, что важно не допустить потерь зерна, убрать все в срок. На уборке трудится 19 комбайнов. Работы много: уборочная площадь составляет около 5,6 тыс. га. Уже убрано около 43%. В погожий день к этому показателю прибавляется по 8-9%. Засуха сказалась на урожайности зерновых. Однако в хозяйстве собрали отличный урожай рапса, хорошие виды на сахарную свеклу и кукурузу.

Полным ходом идет уборочная во всей Гродненской области. По данным на 23 июля в регионе убрано около 21% площадей. В лидерах Зельвенский (38%), Свислочский (35%) и Вороновский (34%) районы. Средняя урожайность в области составляет почти 32 ц/га. Наибольшего показателя добились в Гродненском и Кореличском районах, где с одного гектара собирают по 45,6 ц и 43,4 ц соответственно.-0-

Фото Леонида Щеглова