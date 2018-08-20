Первый этап акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018" прошел в Могилеве

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 18 августа стартовала ежегодная республиканская акция "Спортсмены - за безопасность дорожного движения - 2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Для участия в соревнованиях прибыли 19 участников, представлявших Минск, Витебск, Минскую область, Могилев и Гомель. Во время акции, уже 16 лет проводимой редакцией газеты "Автодайджест" и УГАИ МВД, лучшие виртуозы руля Беларуси демонстрируют широкой публике свое мастерство в экстремальном управлении автомобилями.

Спортсмены и любители обмениваются опытом контраварийной подготовки и навыками подготовки спортивных автомобилей и ведут борьбу за звание чемпиона. В зависимости от подготовки участники делятся на две зачетные группы: любители и спортсмены. Конечная цель акции и соревнований - повышение мастерства водителей в Беларуси, а значит, и снижение аварийности на дорогах республики.

С победы начал свое участие в чемпионате по скоростному маневрированию Александр Цедрик - участник команды Nakayama Team. Его брат Евгений Цедрик занял второе место в абсолютном зачете. В командном зачете первое место досталось команде Nakayama Team.

Итоги 1-го этапа среди любителей:

1. Андрей Либман, Минск, "Рено Клио RS",

2. Сергей Атрохов, Минск, БМВ Е30, команда Rout X,

3. Василий Рассулин, Минск, команда Rout X 1.

Итоги 1-го этапа среди профессионалов:

1. Александр Цедрик, Минск, "Пежо 205", команда Nakayama Team,

2. Евгений Цедрик, Минск, "Пежо 205", команда Nakayama Team,

3. Сергей Трощенко, Витебск, "Пежо 106", команда Viracers.

Следующая встреча соперников состоится 25 августа в Полоцке у ТЦ "Манеж", где пройдет 2-й этап акции.

Информационным партнером акции выступает Белорусское телеграфное агентство.-0-

Фото предоставлены организатором акции