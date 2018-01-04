4 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первый кинотеатр повышенной комфортности начал работу в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый кинотеатр в Гродненской области, где фильмы можно смотреть даже лежа, сегодня открылся на базе молодежного центра "Гродно". Здесь на смену привычным креслам пришли кожаные диваны, так называемые реклайнеры. Их можно раскладывать в удобное для зрителя форму: опускаемая спинка и выдвижная подставка для ног превращают его в подобие шезлонга.

"Пока в зрительном зале около двух десятков мест, в перспективе здесь количество кресел доведем до 50. Рассчитываем, что зал повышенной комфортности найдет своего зрителя, свою аудиторию", - рассказал генеральный директор КУП "Гроднооблкиновидеопрокат" Юрий Алексей. Он подчеркнул, что для нового кинотеатра было приобретено современное оборудование: в частности, экран размером 10 на 5 м обеспечивает лучшую "картинку" в городе.

"Первый месяц кинотеатр будет работать в тестовом режиме, стоимость билетов на это время снижена. Всех зрителей попросим пройти анкетирование, все изменения будут вноситься согласно их пожеланиям", - рассказал Юрий Алексей. Он отметил, что новый кинотеатр позволит дополнительно загрузить мощности молодежного центра. Разместился он в основном зале, который легко трансформируется в зависимости от необходимости в кинотеатр, танцевальный зал или помещение для проведения различных мероприятий.

К слову, идея создания молодежного центра "Гродно" на базе бывшего одноименного кинотеатра была предложена несколько лет назад во время конкурса "100 идей для Беларуси". Концепция развития многофункционального комплекса предусматривала также возрождения кинотеатра, который решили создать в новом для Гродно формате. Как отметил Юрий Алексей, инфраструктуру кинотеатров в регионах планируют развивать и дальше. В частности, в кинотеатре "Октябрь" в Гродно установят новый увеличенный экран. Обновят оборудование и в нескольких районных центрах.-0-

Фото Леонида Щеглова.